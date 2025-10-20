«Дуркинг» в разгаре: почему молодежь добровольно идет в психдиспансеры

Россияне стали чаще говорить о своем психическом состоянии и обращаться за помощью, сообщила РИАМО врач-психиатр онлайн-платформы Твой Doc Екатерина Кожадей.

В последнее время в соцсетях набирает популярность тренд на отдых в психиатрических клиниках — «дуркинг»: молодые люди добровольно обращаются в диспансеры для снятия стресса и профилактики выгорания. Стоимость лечения зависит от вида медучреждения и дополнительных услуг.

«Сейчас у людей стало больше осознанности относительно ментального здоровья. Люди больше читают, больше знают о своем психическом состоянии. Появляется психопросвещение — люди стали осведомленнее о депрессиях, тревожных состояниях и других расстройствах. Поэтому увеличилось количество обращений — не только среди молодежи, но и в целом», — сказала Кожадей.

Люди понимают, что это не страшно, что помощь действительно можно получить, и обращение к психиатру не делает человека «ненормальным», добавила специалист.

«Ухудшения состояния могут происходить и у тех, у кого нет тяжелой психиатрии, так называемых эндогенных расстройств. Психиатрия — серьезная и ответственная область. Есть показания для госпитализации, а есть состояния, которые можно наблюдать амбулаторно. Например, человек может приходить в дневной стационар, получать лечение, психотерапевтическую помощь и уходить домой. Либо приходить к врачу периодически — продлить рецепт, оценить состояние и т. д.», — рассказала психиатр.

Кожадей уточнила, что если врач видит ухудшение, он может предложить госпитализацию. Если человек соглашается — это добровольно, если нет — недобровольно.