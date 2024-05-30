Достижения врачей Подмосковья в области нейроиммунологии обсудили на конгрессе

Делегация врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и центра рассеянного склероза Московской области приняли участие во Всероссийском конгрессе МАВРС-2024 (Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге уже в шестой раз для практикующих врачей-неврологов, радиологов, иммунологов из всех регионов России. МОНИКИ им. Владимирского там представили 7 врачей.

«На конгрессе мы представили более 10 докладов, в которых речь шла о наших достижениях в сфере нейроиммунологии. В том числе мы рассказали об успехах в проведении клинических испытаний нового препарата для лечения рассеянного склероза, которые проводятся на базе МОНИКИ. Доклады были встречены с большим вниманием», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

Нейроиммунология — новая область знаний, которая образовалась на стыке нейронаук и иммунологии. Особое место в пуле проблем нейроиммунологии принадлежит демиелинизирующей патологии центральной нервной системы и, в первую очередь, рассеянному склерозу — его диагностике и лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.