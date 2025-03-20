Доставка радости: биолог объяснила, как работают «гены счастья»

Всемирный день счастья отмечается 20 марта. Британские ученые выяснили, что ощущение счастья у человека зависит от размера и количества определенных генов. Кандидат биологических наук, руководитель отдела научной коммуникации медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова объяснила, как работает «геном счастья», сообщает kp.ru .

По данным исследования Лондонской школы экономики, за счастье отвечает ген 5-HTTLPR. Если в организме он представлен в длинной вариации, то человек чувствует себя счастливым, а если в короткой — он по жизни страдает.

Также счастье зависит от количества таких генов — если вам досталась пара длинных генов HTTLPR — от папы и мамы, то вы настоящий счастливчик, но даже один длинный ген увеличивает шансы на счастье, отмечается в сообщении.

По словам Сурковой, название «ген счастья» очень условное, хотя биологическая основа для тех или иных ощущений есть.

«Ген 5-HTTLPR связали со счастьем лишь из-за того, что он участвует в выработке и транспортировке „гормона радости“ — серотонина. При более длинной вариации гена этот нейромедиатор, который вызывает чувство удовлетворения, вырабатывается активнее», — объяснила биолог.

Еще одно исследование британских ученых из университета Эссекса показало, что длинная версия «гена счастья» повышает устойчивость человека к стрессам, снижает риски депрессии и тревожности.

По данным ученых Гарварда, счастливый человек может «заразить» счастьем окружающих. Так, личное счастье может сделать близкого друга счастливее на 25%, шансы на счастье его друга увеличатся на 10%, а друга того друга — на 5,6%.

Кроме того, счастье зависит от многих внешних факторов, в числе которых и материальное благосостояние. Так, американские ученые подсчитали «цену счастья», тем самым опровергнув поговорку «Не в деньгах счастье». По данным соцопросов, проведенных под руководством профессора Джиной Твенге из университета Сан Диего, «цены на счастье» колеблются от 75 до 160 тысяч долларов дохода в год, или примерно 7-15 миллионов рублей.