Дороховская поликлиника в Рузе получила новое медицинское оборудование

сегодня в 18:59

Важное событие произошло в системе здравоохранения Рузского муниципального округа — Дороховская поликлиника пополнилась современным медицинским оборудованием. Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря слаженной работе представителей власти и медицинского сообщества.

Инициаторами обновления медицинского оборудования выступили депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Рыбальченко.

Значительную поддержку оказало местное отделение партии, что позволило реализовать важный для жителей проект.

Современное оснащение поликлиники позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания населения. Новое оборудование открывает новые возможности для диагностики и лечения пациентов.

Основные преимущества обновления:

Повышение точности диагностического оборудования;

Сокращение времени ожидания обследований;

Расширение спектра медицинских услуг.

Медицинские работники получили возможность работать с современным оборудованием, что значительно повысит эффективность их труда. Пациенты смогут получать своевременную и точную диагностику заболеваний.

Модернизация здравоохранения — один из приоритетных направлений развития социальной сферы округа. Обеспечение медицинских учреждений современным оборудованием является ключевым фактором повышения качества медицинской помощи населению.

Доступность медицины на уровне современных стандартов становится реальностью для каждого жителя округа. Новое оборудование позволит проводить обследования в соответствии с новейшими медицинскими требованиями.

«Планы развития здравоохранения в округе продолжаются. Администрация и медицинские работники нацелены на дальнейшее совершенствование системы здравоохранения для обеспечения качественного медицинского обслуживания населения,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.