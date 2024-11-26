«Дополнительная среда для бактерий»: чем опасны ежедневные прокладки

Прокладки на каждый день ухудшают гигиену женских половых органов, их нужно использовать только по необходимости, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева.

«Дело в том, что липкую подложку обычно делают из полиэтиленовой пленки, которая создает „парниковый эффект“ в зоне промежности, а это лишь только дополнительная среда для наших бактерий», — пояснила врач.

По ее словам, если женщина не готова совсем отказаться от ежедневных прокладок, то стоит отдавать предпочтение тем, что без отдушек, с хлопком в составе и пунктирной клейкой линией, которая обеспечивает доступ воздуха к коже.

«Но все-таки их лучше выбросить», — сказала Соболева.

Она также рекомендовала реже пользоваться тампонами. Вместо них лучше использовать многоразовое белье и прокладки.

«Тампоны имеют ряд недостатков и особенностей, и, если слишком долго с ними ходить, может возникнуть синдром токсического шока. Прокладки и тампоны могут создавать риск инфекций и раздражений, которые возникают из-за сухости или микротравм», — предупредила гинеколог.

Она отметила, что, если женщина страдает от постоянного зуда, сухости и раздражения во время менструации, и гинеколог утверждает, что «мазки — чистые», а проблема остается, то нужно просто выбросить одноразовые прокладки и тампоны, заменить средства гигиены.