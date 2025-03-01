Донорскую акцию провели в онкодиспансере Подмосковья

Донорство крови — это благородное дело, которое может спасти множество жизней. Кровь и ее компоненты необходимы для лечения онкологических заболеваний, проведения сложных хирургических операций, поэтому проведение донорской акции в Московском областном онкологическом диспансере стало хорошей возможностью помочь пациентам. Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто решил впервые сдать кровь. Многие из участников отметили, что осознание возможности помочь другому человеку стало основной мотивацией для участия в акции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Компоненты крови нужны после оперативных вмешательств, когда необходима заместительная терапия, а детское отделение онкодиспансера особенно нуждается в большом количестве крови. Поэтому мы всегда рады донорам в областном онкодиспансере», — рассказала заведующая отделением переливания крови Аграфена Хегай.

Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут.

Каждый донор сдает 450 мл крови. Затем она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму.

Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам.

Отделение переливания крови является важным звеном в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии в структурных подразделениях Московского областного онкологического диспансера и работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.