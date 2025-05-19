Донорская акция в поддержку участников СВО пройдет в Орехово-Зуевском округе

Жители Орехово-Зуевского округа могут сдать кровь для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях. Акцию проводит Балашинская епархия Московской метрополии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

День донора состоится 21 мая в 9:00 в административном здании Собора Рождества Пресвятой Богородицы, 2 этаж (г. Орехово-Зуево, улица Володарского, 20/1).

Сдать кровь может любой человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донации. С собой необходимо иметь паспорт.

Ранее проект Орехово-Зуевского округа «Путь к новой жизни» занял 2 место в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу» на Всероссийской муниципальной премии «Служение».

В рамках проекта на территории округа открыт кабинет протезирования, восемь ветеранов трудоустроены, двое прошли переобучение, оформляется уход и адаптируются квартиры, семьи участников СВО получают комплексную поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.