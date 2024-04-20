Донорская акция прошла в Сергиево-Посадском округе

В добровольной донации приняли участие депутаты-единороссы, активисты местного отделения партии «Единая Россия», сторонники и молодогвардейцы, а также почетные доноры.

В их числе — известный в округе активист Юрий Евгеньевич Шебалкин. На протяжении 40 лет почетный донор России сдает кровь по несколько раз в год.

Юрий Шебалкин — член партии «Единая Россия» и всегда принимает активное участие в партийной жизни, он также является одним из идеологов донорского движения «Подари жизнь». С 2013 года он организовал более 100 донорских акций, сам за все время сдал порядка 80 литров крови. Сдавать кровь в Национальный день донора Юрий Евгеньевич уже давно не только считает своим долгом, но и доброй традицией.

Среди тех, кто в этот день пришел в пункт переливания крови было много молодежи. Поддержали акцию и депутаты окружного Совета депутатов. Принять участие в донации в Районную больницу заехали члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа, участники предварительного голосования «Единой России» Денис Иудин, Кирилл Апостолов и Тимофей Лагутин.

«Приятно видеть сегодня столько неравнодушных молодых ребят, которые понимают, насколько важны такие мероприятия. Регулярное донорство позволяет поддерживать запасы крови в медицинских учреждениях и обеспечивать больницы необходимыми ресурсами для лечения пациентов. Это важный акт социальной ответственности, который может совершить каждый человек. Сегодня также стал участником этого общего доброго дела», — отметил Тимофей Лагутин.

Всего участие в донорской акции в Сергиевом Посаде приняли порядка 15 человек.