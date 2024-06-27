Донорская акция пройдет в Коломне 28 июня

«Ровно год назад, также 28 июня, в Коломну приезжали выездные бригады центра крови Московской области. Летние акции крайне важны, поскольку в летний период — период отпусков — поток доноров в отделения переливания крови сокращается, а кровь в медучреждениях нужна всегда. Если и у вас намечается отпуск — начните его с благого дела», — сказала заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Лариса Сахарова.

Место встречи: Коломна, наб. реки Коломенки, д. 7. Конькобежный центр «Коломна». Доноры смогут зайти на донацию через центральный вход центра, пост № 1, 28 июня, 9:00 — 12:00.

На сдачу крови при себе иметь паспорт РФ и СНИЛС.

Вся заготовленная при участии жителей Коломны кровь отправится в медучреждения региона для помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Донорская кровь и ее компоненты незаменимы в случае кровопотери во время операций, в результате аварий, при снижении показателей крови у онкобольных, в лечении гемолитической болезни новорожденных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.