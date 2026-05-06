Донорская акция пройдет в Электростали 15 мая

Донорская акция Московского областного центра крови пройдет 15 мая в Молодежном центре на улице Карла Маркса в Электростали. Сдать кровь можно будет с 09:00 до 12:00 по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоится на базе Молодежного центра по адресу: ул. Карла Маркса, д. 23. Предварительная запись откроется 7 мая на сайте «Доноры Подмосковья». К участию приглашаются граждане старше 18 лет при отсутствии противопоказаний к донации.

Для сдачи крови необходимо иметь при себе оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной. За 2–3 дня до процедуры рекомендуется исключить жирную, острую и соленую пищу, а также алкоголь. В день донации советуют ограничиться легким завтраком — сладким чаем, печеньем или баранками.

Доноры получат компенсацию на питание в размере 1106 рублей и справку для освобождения от работы в день сдачи крови с предоставлением дополнительного оплачиваемого выходного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.