Домодедовские школьники узнали больше о работе врачей

В Домодедовской больнице прошло очередное профориентационное мероприятие для старшеклассников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ученики старших классов Востряковского лицея узнали, как работают структурные подразделения Домодедовской больницы, увидели современное медицинское оборудование, побывали в сосудистом центре и клинической лаборатории. Возможно, кто-то из этих ребят уже сейчас приняли для себя решение в будущем обучаться медицинской профессии и в будущем трудиться в команде высококлассных специалистов Домодедовской больницы.

«Профориентационные мероприятия в Домодедовской больнице проводятся на постоянной основе уже на протяжении нескольких лет. Это часть конструктивной системы по привлечению молодых перспективных медицинских кадров», — отметил заместитель главного врача Домодедовской больницы Дмитрий Мальченко.

Он который курирует данное направление и проводит профориентационные экскурсии.

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