Долголетам из Химок расскажут, как обезопасить себя от сезонной аллергии

В клубе «Активное долголетие» проведут познавательную лекцию «Сезонная аллергия». Участникам расскажут о причинах аллергии, современных методах диагностики, а также, как обезопасить себя в весенний период. Встречу проведут в рамках проекта «Правильная организация здоровой жизни», сообщает пресс-служба администрации округа Химки.

Специалисты расскажут об основных аллергенах нашего региона; разберут возможные причины таких аллергических реакций, как насморк, чихание, зуд в глазах и горле, а также отеки слизистых оболочек в весенний и летний периоды. Участники лекции узнают об эффективных способах профилактики и контроля симптомов, современных методах терапии.

Лекцию проведут 20 марта в 11:00 в клубе «Активное долголетие» по адресу: г. о. Химки, улица Кирова, владение № 24.

Наиболее активный сезон аллергии наступает в апреле и совпадает с периодом цветения различных растений. В это время аллергикам рекомендуется с особым вниманием отнестись к своему здоровью, сократить прогулки на улице и при возникновении симптомов обратиться к врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.