Долгий кашель: когда он становится тревожным симптомом

Кашель нередко сохраняется даже после выздоровления, но если он не проходит более трех недель, то стоит обратиться к врачу, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Кашель — это защитная реакция организма. В ответ на какое-то раздражение мышцы дыхательной системы резко сокращаются и выталкивают воздух через рот. Например, человек кашляет, если поперхнулся едой или простыл. Кашель в этом случае глубокий, сильный, иногда навязчивый, с длительными приступами», — сказала Уланкина.

Она добавила, что в некоторых случаях кашель может сохраняться 2-3 недели после исчезновения других симптомов.

«Остаточный кашель после ОРВИ обычно с каждым днем становится слабее: человек кашляет реже, без мокроты. При этом температура тела нормальная, нет слабости и дискомфорта в груди. Кашель становится тревожным симптомом, если не проходит дольше трех недель и усиливается, меняется его характер. То есть был сухой кашель, а вдруг появилась мокрота, или наоборот», — пояснила врач.

Уланкина уточнила, что важно обязательно обратиться к врачу, если после выздоровления снова поднялась температура тела, появилась боль в груди, слабость и потливость по ночам.

