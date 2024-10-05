Доктор рассказал, когда после смерти мухи откладывают яйца на теле

Врач Кульбицкий: мухи делают кладку на трупе через 4-6 часов после смерти

Изучение насекомых, которое есть на теле или около него, может помочь специалистам установить давность смерти, сообщил судмедэксперт, врач-патологоанатом, к. м. н., старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. академика А. П. Авцына РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Борис Кульбицкий.

«В мегаполисе основными насекомыми являются мухи. Их появление на трупе можно отследить по кладкам яиц, которые обычно появляются в течение 4-6 часов», — поделился доктор с Газета.ru.

Он добавил, что личинки мух появляются на теле где-то через 12-24 часа, а затем и куколки.

Как уточнил судмедэксперт, иногда на трупе успевает развиться несколько поколений мух. Тогда насекомые также дают специалисту подсказку о дате смерти.