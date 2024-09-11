Доктор объяснила, чем отличаются разные виды физиотерапии

Существует множество методов физиотерапии, каждый из которых имеет свои особенности и показания к применению, сообщила РИАМО врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

По ее словам, есть метод электротерапии (СМТ, миостимуляция и др.) Это использование электрического тока для стимуляции восстановления тканей, улучшения кровообращения и снятия болевого синдрома.

«Ударно-волновая терапия: акустическая волна высокой амплитуды помогает разрушить кальциевые отложения в костно-мышечных структурах, помогает восстановить подвижность суставов», — добавила врач.

Она пояснила, что магнитотерапия — это воздействие магнитного поля. С помощью нее уменьшают воспаление, снимают отеки и стимулируют естественные процессы регенерации. А лазерная терапия способствует заживлению тканей, уменьшает боль и восстанавливает иммунитет. Ультразвуковая терапия помогает устранить боль, снять отеки и нормализовать кровообращение.

Как рассказала Мурашкина, еще есть фонофорез. Это сочетание ультразвуковых волн с лекарственными препаратами. В таком случае физиотерапия усиливает действие лекарств. Кроме того, инфракрасное облучение обеспечивает прогревание тканей инфракрасными лучами, оно улучшает кровоток и выводит токсины из организма.

Она пояснила, что криотерапия уменьшает болевой синдром из-за воздействия холодом при местном применении, активирует обмен веществ при общем воздействии. А теплотерапия рекомендуется при хронических заболеваниях. Она помогает расслабить ткани, усилить приток крови в нужной области, способствует уменьшению болевых ощущений и мышечного напряжения.

«Гидротерапия: водные процедуры, такие как лечебные души и ванны, способствуют расслаблению или, наоборот, тонизированию организма», — уточнила физиотерапевт.

Она добавила, что еще есть баротерапия. В этом методе физиотерапии идет воздействие давления газовой смеси на тело. Оно помогает улучшать кровообращение и вентиляцию легких.

«Не стоит бояться физиотерапии, важно правильно выбирать методы, консультируясь с врачом. Заболевания развиваются циклически, и для полного выздоровления требуется время. Физиотерапия помогает ускорить процесс выздоровления. Для достижения эффекта процедуры следует проходить регулярно и в полном объеме выполнить курс лечения», — заключила врач.