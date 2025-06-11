Доктор Мясников: спастись от аллергии можно только двумя способами

Из-за сезона цветения многие жители России страдают от аллергических реакций. У нескольких тысяч людей на фоне аллергии возникает насморк, отеки, слезотечение и прочие симптомы. По мнению заслуженного врача России, телеведущего Александра Мясникова, спастись от аллергии можно только двумя способами, и один из них — переезд, сообщает Общественная Служба Новостей .

Мясников отметил, что в настоящее время у аллергиков есть только два способа перестать страдать в сезон цветения. Первый и радикальный — это переезд в местность, где аллерген отсутствует, а второй — это прием антигистаминных препаратов. Третьего способа, по мнению врача, на сегодняшний день просто не существует.

При этом часть россиян, которые делают выбор в пользу противоаллергических препаратов, заявляют, что чувствуют на себе побочные эффекты: у них снижается концентрация внимания, повышается утомляемость, появляется головокружение и «туман» в голове.

«Вариантов (кроме как принимать антигистаминные препараты — ред.) все равно никаких нет. Когда у человека течет из глаз, идет струей из носа и так далее — он готов на все, лишь бы этого не было. Так что-либо принимать антигистаминные, либо переезжать в другое место, чтобы избежать воздействия аллергена. Третьего не дано», — добавил Мясников.