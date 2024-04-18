Доктор Мясников спас пожилую россиянку с тепловым ударом в ОАЭ

Медик оказал 74-летней женщине первую помощь и продолжал курировать действия местных докторов.

Россияне не могут улететь из Объединенных Арабских Эмиратов уже на протяжении трех дней на фоне потопа. Самолетов не хватает, а люди стоят в очередях за билетами по семь часов. Пассажирам компании Emirates предложили только ваучер на еду, которая уже заканчивается.

Многие туристы также жалуются на отсутствие денег, которых перестает хватать даже на воду. Также на стойках отсутствуют представители авиакомпании или аэропорта. Рейс, который должен был отправиться в 19:45 переносят каждый час.

Разгул стихии в ОАЭ застал врасплох порядка 2 тыс. организованных российских туристов, не считая самостоятельных путешественников.