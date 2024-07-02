Доктор Мясников призвал не пренебрегать выходными ради здоровья

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников посоветовал не пренебрегать выходными и перезагружаться в дни отдыха, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению доктора Мясникова, к выходным нужно готовиться и строить на них планы. Также звездный врач отметил, что единственное, что запрещено делать в выходные — упускать их.

«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — отметил Мясников.

В выходные главное — это «сменить картинку»: отправиться за город, прогуляться по лесу, посоветовал теледоктор.