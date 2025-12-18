Доктор Мясников дал советы по защите от недомогания и осложнений в самолете

Заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, как снизить риск недомогания и обострений хронических заболеваний во время авиаперелетов. Он отметил важность подготовки к полету для людей из групп риска и дал рекомендации по приему лекарств, сообщает Общественная Служба Новостей .

Условия на борту самолета отличаются пониженным содержанием кислорода, сухим воздухом и сниженным давлением, что может негативно сказаться на самочувствии пассажиров. Мясников пояснил, что большинство случаев недомогания в полете не представляют угрозы для жизни и чаще всего связаны с психологическими причинами, такими как панические атаки или обмороки.

По международной статистике, на миллион пассажиров приходится только одна смерть. Однако для людей с хроническими заболеваниями или недавно перенесших медицинские процедуры перелет может быть опасен. Врач подчеркнул, что после серьезных вмешательств, например, инфаркта или инсульта, необходимо соблюдать рекомендации авиакомпаний и проходить медицинскую комиссию при необходимости.

Мясников посоветовал пассажирам с диабетом, астмой, гипертонией и другими хроническими болезнями всегда брать необходимые лекарства в ручную кладь. Он отметил, что при длительных перелетах людям с риском тромбообразования следует принимать аспирин или антикоагулянты по назначению врача. Также специалист рекомендовал отказаться от алкоголя во время полета, чтобы избежать обезвоживания организма.

