До 20%: сосудистый хирург рассказал о распространении тромбоза в Крыму

Сосудистый хирург Владимир Йовбак заявил, что за последние 7-8 лет в Крыму на 20% выросло число обращений пациентов с варикозом, отеками и тромбозами: эти заболевания молодеют, сообщает «Крымская газета» .

«Лето — сезон обезвоживания. Высокая температура, недостаток жидкости, алкоголь на фоне отдыха — все это сгущает кровь, повышает риск тромбозов. Большая часть жалоб в это время года приходится на отеки. Они могут возникать как из-за проблем с венами, так и с сердцем», — объяснил доктор.

По его словам, иногда проблема с недостаточно внимательным отношением к здоровью: люди могут не заметить отеков к вечеру, а именно они могут быть первым признаком болезни. Ранние признаки варикоза — это венозная сетка.

Чтобы не допускать развития тромбоза и варикоза, врач посоветовал ограничивать употребление алкоголя и курения, стараться побольше двигаться.