Дмитровская больница выполнила 108 операций на тазобедренном суставе

Врачи Дмитровской больницы с начала 2026 года провели 108 операций по эндопротезированию тазобедренного сустава пациентам с тяжелыми заболеваниями и травмами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи Дмитровской больницы с начала 2026 года выполнили 108 операций по эндопротезированию тазобедренного сустава. Вмешательства помогают пациентам избавиться от боли и восстановить возможность самостоятельно передвигаться.

Эндопротезирование проводят при серьезном разрушении сустава, когда консервативное лечение не позволяет вернуть его функцию. Показаниями могут стать выраженный артроз, перелом шейки бедра, нарушение кровоснабжения головки бедренной кости, последствия тяжелых травм и системных заболеваний. Поврежденный сустав во время операции заменяют искусственным протезом, который подбирают индивидуально.

«108 операций с начала года — за этой цифрой люди, которые смогли снова ходить без постоянной боли, вернуться к привычной жизни. Важно, что такую высокотехнологичную медицинскую помощь жители могут получить в Дмитровской больнице, рядом с домом», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Реабилитация начинается вскоре после операции: в первые дни пациент под контролем специалистов постепенно восстанавливает двигательную активность. Полное восстановление обычно занимает четыре-пять месяцев. Направление на госпитализацию при наличии медицинских показаний выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через чат-бот «Денис» в MAX, региональный портал «Здоровье» или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.