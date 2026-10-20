Дмитровская больница получила новое оборудование для эндоскопии

сегодня в 17:43

Дмитровская больница получила технику для эндоскопических исследований и малоинвазивных вмешательств в четырех отделениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В урологическое отделение поступил эндовидеохирургический комплекс, в эндоскопическое — два бронхоскопа, в гинекологическое — два гибких видеогистероскопа Richard Wolf, в акушерское — видеоларингоскоп «СЕНСАР».

Эндовидеохирургический комплекс позволяет урологам оперировать под видеоконтролем с выводом изображения на монитор. Малотравматичный доступ уменьшает повреждение окружающих тканей и ускоряет восстановление пациентов.

Бронхоскопы используют для осмотра трахеи и бронхов, оценки состояния дыхательных путей, выявления изменений слизистой, забора материала и лечебных процедур.

Гибкие видеогистероскопы позволяют без разрезов обследовать полость матки, выявлять изменения эндометрия и уточнять причины нарушений менструального цикла или трудностей с зачатием. Гибкая конструкция делает исследование более бережным.

Видеоларингоскоп обеспечивает визуальный контроль при введении дыхательной трубки в трахею. Изображение помогает врачу поддерживать проходимость дыхательных путей при анестезии и в экстренных ситуациях.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов связал развитие медицинской инфраструктуры с качеством жизни жителей.

«Это важная часть работы по повышению качества жизни», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.