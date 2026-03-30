Дмитрий Лисовец рассказал о новых видах высокотехнологичной медпомощи

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о перевыполнении доходов в 2025 году и росте бюджета до 186 млрд рублей в 2026-м, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Доходы фонда в 2025 году исполнены на 100,8%. Это позволяет медорганизациям оказывать помощь большему числу пациентов и направлять средства на зарплаты и развитие. Дополнительные поступления обеспечили лечение иногородних пациентов и размещение временно свободных средств, что принесло около 100 млн рублей.

Основной источник финансирования — субвенция из Федерального фонда ОМС, зависящая от числа застрахованных. В Петербурге их количество за год выросло примерно на 50 тысяч. Объем субвенции на 2026 год — около 161 млрд рублей. Еще порядка 20 млрд рублей добавляет город для расширения объемов помощи и повышения тарифов.

Подушевой норматив в городе достигает 29 тысяч рублей — примерно на 20% выше, чем в большинстве регионов. Чаще всего иногородние пациенты обращаются за онкологической помощью, а по числу случаев лидируют травматология, нейрохирургия и хирургия.

Средства ОМС направляют прежде всего на зарплаты, лекарства и коммунальные расходы. Фонд также внедряет цифровые панели мониторинга, включая проекты по диабету и сердечно-сосудистой хирургии, чтобы контролировать качество и маршрутизацию пациентов.

С 2026 года в систему ОМС включены новые виды высокотехнологичной помощи, в том числе бариатрическая хирургия стоимостью около 380 тысяч рублей и фотодинамическая терапия в онкологии. При наличии показаний они предоставляются бесплатно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.