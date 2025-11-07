сегодня в 14:47

Для жителей деревни Мисирево под Клином строят новый ФАП

В рамках государственной программы Московской области при поддержке Губернатора А. Ю. Воробьева ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Мисирево городского округа Клин. Этот объект станет первым в округе, построенным по модульной технологии, обеспечивая современную и комфортную медицинскую помощь, сообщила глава городского округа Клин Инна Федотова.

На данный момент на объекты уже завершено возведение конструктива здания, проведена прокладка наружных инженерных сетей.

Ведется отделка внутренних помещений, монтаж внутренних инженерных систем вентиляции и кондиционирования, начаты работы по благоустройству территории подрядчиком ООО «Крост-Д».

ФАП рассчитан на обслуживание 687 жителей деревень Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, включая 130 детей. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Контроль за реализацией проекта осуществляется в еженедельном режиме, что гарантирует своевременное и качественное выполнение всех этапов строительства. Новый ФАП обеспечит жителям села доступ к медицинской помощи высокого уровня, максимально приближенной к дому, с комфортными условиями и современной инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.