Для нужд больницы Коломны закупят магнитно-резонансный комплекс

Закупка осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен электронный аукцион на поставку и ввод в эксплуатацию магнитно-резонансного комплекса для нужд ГБУЗ Московской области «Коломенская больница» в г. Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на «Выполнение работ по капитальному ремонту, выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, и поставке и вводу в эксплуатацию магнитно-резонансного комплекса в целях ввода в эксплуатацию объекта — лот 94.3».

В кабинет магнитно-резонансной томографии ГБУЗ Московской области «Коломенская больница» по адресу: г. Коломна, ул. Астахова, д. 9 будет поставлена система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом, включающая: томограф, набор катушек, рабочая станция врача, РЧ-кабина, климатехническая установка, источник бесперебойного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.