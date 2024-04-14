Для молодых мам Петербурга появилась новая бесплатная услуга

Молодые мамы Санкт-Петербурга после появления на свет малышей смогут бесплатно пройти полную проверку здоровья, сообщает «Петербургский дневник».

Роддом № 10 инициировал новую бесплатную услугу для молодых мам. Специалисты родильного дома № 10 предлагают своим пациенткам после родов бесплатно проверить состояние женского здоровья.

Так, жительницам Санкт-Петербурга доступна данная услуга по ОМС в том случае, если состоят на учете в женской консультации № 26.

За два часа женщинам проведут проведут полное медицинское обследование.

Туда включаются анализы на онкоцитологию, микрофлору, а также УЗИ органов малого таза и консультация психолога.