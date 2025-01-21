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Для Дмитровского округа закуплен еще один маммограф

В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы начал работать новый цифровой маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый маммограф в Яхромском отделении был установлен взамен устаревшего оборудования. Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований.

«Новый маммограф — это шаг к более эффективной диагностике и своевременному выявлению заболеваний. Современное оборудование позволит нашим врачам более точно выявлять заболевания на ранних стадиях», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Пройти маммографию можно по направлению врача.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.