Для Дмитровского округа закуплен еще один маммограф
Фото - © Пресс-служба администрации Дмитровского округа
В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы начал работать новый цифровой маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации округа.
Новый маммограф в Яхромском отделении был установлен взамен устаревшего оборудования. Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований.
«Новый маммограф — это шаг к более эффективной диагностике и своевременному выявлению заболеваний. Современное оборудование позволит нашим врачам более точно выявлять заболевания на ранних стадиях», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.
Пройти маммографию можно по направлению врача.
Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.