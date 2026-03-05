Длительный прием мелатонина может спровоцировать проблемы с сердцем

Мелатонин представляет собой гормон, ответственный за суточные биоритмы и облегчающий процесс засыпания. Его искусственные аналоги широко применяются в качестве снотворного и во множестве государств отпускаются свободно, без рецепта врача.

Специалисты провели сравнение между группой пациентов, употреблявших мелатонин более одного года, и теми, кто его не использовал. Анализ показал, что у лиц из первой категории риск возникновения сердечной недостаточности в пятилетней перспективе был повышен на 89%, а шанс оказаться в больнице по этой причине — почти в 3,5 раза выше. Также общая смертность среди принимавших добавку достигла 7,8%, в то время как среди не принимавших этот показатель составил 4,3%.

Авторы работы подчеркивают, что для формирования окончательных выводов необходимы дополнительные масштабные клинические испытания. Внештатные эксперты подвергают сомнению устоявшееся мнение о полной безопасности мелатонина как биологически активной добавки.

