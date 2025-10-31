Диспансеризация дошколят: зачем она нужна и что входит в обследование

Диспансеризация у детей дошкольного возраста — это плановое медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний и профилактику нарушений здоровья. Такая диспансеризация проводится в 6 лет, сообщила РИАМО педиатр «СМ-Клиника для детей» Екатерина Белкина.

По приказу Минздрава диспансеризация включает осмотр ряда специалистов и проведение базовых исследований. Проверяется состояние кожи, зрения, слуха, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и костно-мышечной систем. Также сдаются анализы и выполняются инструментальные обследования. При необходимости проводятся вакцинация, туберкулиновые пробы и психологическое тестирование.

Врач уточнила, что ребенок проходит осмотр невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга или травматолога-ортопеда, стоматолога, а также уролога-андролога (для мальчиков) или гинеколога (для девочек). Дополнительно назначаются УЗИ сердца, брюшной полости и почек, ЭКГ, авторефрактометрия, общий анализ крови, мочи и кала.

«Такой комплекс обследований помогает выявить ранние отклонения в развитии — от нарушений осанки до проблем со зрением, слухом или психологической адаптацией», — отметила Белкина.

По ее словам, осмотр хирурга и ортопеда позволяет оценить состояние костно-мышечной системы, а невролог и психолог определяют готовность нервной системы к обучению. Офтальмолог и ЛОР оценивают, насколько ребенок способен воспринимать учебную информацию — визуально и на слух.

Кроме того, стоматолог, уролог-андролог или гинеколог проводят санацию хронических очагов инфекции, таких как кариес, аденоиды или воспаления половых органов.

«Инструментальные методы — УЗИ и ЭКГ — позволяют обнаружить скрытые патологии сердца и внутренних органов. Лабораторные анализы помогают выявить анемию, аллергию или глистные инвазии, что особенно важно для своевременной профилактики заболеваний», — подчеркнула специалист.

