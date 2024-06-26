Директор НИКИ детства встретилась с врачом отделения детской пульмонологии из Турции

С целью развития международного сотрудничества и обмена специалистами 20 июня состоялась встреча врача-генетика, д. м. н., профессора кафедры медицинской генетики университета Мармара (Турция) Pinar Ata Eren с директором НИКИ детства, д. м. н., профессором Одинаевой Нисо Джумаевной и заместителем директора по научной работе, д. м. н., профессором Кондратьевой Еленой Ивановной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе встречи мы обсудили научное партнерство, вопросы проведения стажировок на рабочем месте и онлайн-консилиумов. В настоящее время НИКИ детства реализует 18 научных тем в разных сферах детского здравоохранения и является привлекательным партнером не только в России, но и за рубежом. Помимо высокого уровня пациентоориентированности, приоритетом института детства является и высокое качество последипломного образования, в связи с чем коллегам из Турции была предложена возможность пройти обучение в ординатуре и аспирантуре Института», — рассказала директор НИКИ детства.

Одинаева пригласила детей из Турции проходить реабилитацию в НИКИ детства, оснащенном роботизированной реабилитационной аппаратурой с обратной биологической связью для детей с неврологическими заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата, при этом ряд аппаратов представлен в единичных центрах РФ.

Совместно с центром наследственных заболеваний легких и сотрудниками университета Мармара планируется создать общую базу данных пациентов для изучения гено-фенотипических особенностей пациентов с наследственными заболеваниями легких, таких как первично-цилиарная дискинезия и муковисцидоз.

Ранее специалисты из центра наследственных заболеваний легких уже публиковали с коллегами из Турции статью по описанию редкой для мира, но частой для РФ и Турции мутации Е92К.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.