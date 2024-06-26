Директор НИКИ детства встретилась с врачом отделения детской пульмонологии из Турции
Фото - © Слева направо: научный сотрудник НИКИ детства Мельяновская Юлия Леонидовна, профессор кафедры медицинской генетики Университета Мармара (Турция) Pinar Ata Eren, директор НИКИ детства Одинаева Нисо Джумаевна, детский эндокринолог НИКИ детства Тлиф Асиет Исмаиловна, к.м.н., ведущий научный сотрудник НИКИ детства Лошкова Елена Владимировна, начальник Отдела внутреннего контроля качества НИКИ детства Чмырева Вероника Павловна./https://nikid.ru/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-direktor/
С целью развития международного сотрудничества и обмена специалистами 20 июня состоялась встреча врача-генетика, д. м. н., профессора кафедры медицинской генетики университета Мармара (Турция) Pinar Ata Eren с директором НИКИ детства, д. м. н., профессором Одинаевой Нисо Джумаевной и заместителем директора по научной работе, д. м. н., профессором Кондратьевой Еленой Ивановной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«В ходе встречи мы обсудили научное партнерство, вопросы проведения стажировок на рабочем месте и онлайн-консилиумов. В настоящее время НИКИ детства реализует 18 научных тем в разных сферах детского здравоохранения и является привлекательным партнером не только в России, но и за рубежом. Помимо высокого уровня пациентоориентированности, приоритетом института детства является и высокое качество последипломного образования, в связи с чем коллегам из Турции была предложена возможность пройти обучение в ординатуре и аспирантуре Института», — рассказала директор НИКИ детства.
Одинаева пригласила детей из Турции проходить реабилитацию в НИКИ детства, оснащенном роботизированной реабилитационной аппаратурой с обратной биологической связью для детей с неврологическими заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата, при этом ряд аппаратов представлен в единичных центрах РФ.
Совместно с центром наследственных заболеваний легких и сотрудниками университета Мармара планируется создать общую базу данных пациентов для изучения гено-фенотипических особенностей пациентов с наследственными заболеваниями легких, таких как первично-цилиарная дискинезия и муковисцидоз.
Ранее специалисты из центра наследственных заболеваний легких уже публиковали с коллегами из Турции статью по описанию редкой для мира, но частой для РФ и Турции мутации Е92К.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.