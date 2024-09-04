Директор МОНИКИ поздравил студентов-медиков Подмосковья с началом учебного года

В МОНИКИ им. Владимирского начался новый учебный год. В этом году на факультет усовершенствования врачей поступило более 770 молодых специалистов. На днях институт посетили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова и министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках визита они вместе с директором МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Константином Соболевым и директором Московского областного медицинского колледжа Саркисом Бабаяном посетили Московский областной медицинский колледж и собрание профессорско-преподавательского коллектива факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского, где поздравили студентов и педагогов с началом нового учебного года. В рамках мероприятия эксперты здравоохранения также осмотрели приемное отделение МОНИКИ им. Владимирского, ознакомились с уникальным высокотехнологичным оборудованием и возможностями применения новых технологий.

«Хочу поздравить всех с началом нового учебного года! Сегодня у нас обучается полторы тысячи ординаторов — это много. Наш институт сейчас очень востребован и молодые специалисты хотят у нас учиться. Благодаря оснащению нашего института высокотехнологичным оборудованием, открытию современных операционных и новых лабораторий, постоянному совершенствованию образовательных программ и внедрению новых технологий в обучение наши ординаторы могут получать качественное образование и становится квалифицированными специалистами, получая все необходимые знания, навыки и опыт», — сказал Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.