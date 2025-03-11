Директор МОНИИАГ озвучил планы развития института на 2025 год

На заседании ученого совета МОНИИАГ прозвучал доклад директора института Романа Шмакова, который озвучил планы развития института на ближайшие годы и обозначил важнейшие достижения МОНИИАГ за прошедший год. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Приоритетными направлениями развития директор института назвал помощь беременным с экстрегенитальной патологией, профилактику и оперативное лечение врастания плаценты, направление медико-генетического консультирования и пренатальный скрининг, а также фетальную, роботическую и лапароскопическую хирургию.

«В МОНИИАГ растет число родоразрешений многоплодных беременностей. В прошлом году в наших стенах появились на свет 48 двоен и 2 тройни. В институте продолжают внедряться уникальные методы фетальной хирургии, позволяющей сохранять жизнь и здоровье еще не рожденным малышам, а также впервые в стране внедрен новый метод оперативного лечения врастания плаценты по новой технологии. Нашими врачами проведена 21 сложнейшая операция беременным женщинам с самыми тяжелыми формами врастания плаценты», — сказал Шмаков.

В прошедшем году в МОНИИАГ завершился ремонт, после которого в усовершенствованной операционной возобновил свою работу роботический комплекс, на котором сегодня проводятся самые сложные операции и лечение распространенных форм эндометриоза, онкологичеких заболеваний, а также операции пациентам с высокой массой тела и реконструктивные операции на женских органах.

Новый внешний вид получили и другие подразделения института, в стенах института была оборудована современная выписная комната-фотостудия, улучшился комфорт пребывания в его стенах и будущих мам. Как сообщил Роман Шмаков, обновления в МОНИИАГ продолжатся и в 2025 году.

Отдельно в докладе директора МОНИИАГ были отмечены важные изменения в вопросах улучшения безопасности пациентов, в том числе маленьких, для которых в отделении реанимации новорожденных внедряются современные методы лечения и профилактики госпитальных инфекций, а также взрослых, для обеспечения безопасности которых внедрена система идентификационных браслетов с qr-кодами и современная система видеонаблюдения по всей территории института.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное – когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ – когда врач приглашает своего друга», - рассказал Воробьев.