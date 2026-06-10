Диетолог Вахрушева призвала осторожнее покупать раннюю черешню

Несезонные черешня и вишня обычно безопасны при умеренном употреблении, но требуют внимательного выбора и тщательного мытья, сообщает «Поясним за Тагил» .

Врач-диетолог Ольга Вахрушева рассказала, что ранние ягоды не опасны для здорового человека при разовом употреблении. Риски связаны с веществами, которые используют при перевозке и хранении для защиты от плесени и гнили.

«Научные исследования показывают, что некоторые химические соединения способны оказывать негативное влияние на организм при регулярном поступлении в больших количествах. Именно поэтому существуют нормы допустимых остаточных веществ в продуктах питания. Для потребителя главная задача — минимизировать возможные риски за счет правильного выбора и обработки продукции», — пояснила собеседница.

Вахрушева посоветовала избегать ягод с резким химическим запахом, чрезмерным блеском, повреждениями и признаками порчи. Лучше выбирать плоды с зелеными плодоножками.

Перед едой черешню и вишню нужно несколько минут промывать под проточной водой. Можно замочить плоды на 10–15 минут в прохладной воде, затем снова ополоснуть.

В сезон ягоды обычно вкуснее и содержат больше витамина С и антиоксидантов. Качественную несезонную продукцию можно есть умеренно.

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