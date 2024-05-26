Диетолог Соломатина предупредила о вреде некоторых супов

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что есть супы, которые не рекомендуется есть очень часто. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Суп с клецками не несет в себе никакой энергетической пользы, так как мучные шарики — чистый углевод. Поэтому людям, склонным к полноте, не стоит увлекаться такой пищей», — добавила диетолог.

По ее словам, еще не рекомендуется есть рассольник и солянку. В этих супах часто используются слишком соленые и копченые продукты, они могут навредить ЖКТ.

Как уточнила специалист, самыми полезными супами считаются овощные, сваренные на нежирном бульоне. Любые борщи и щи, которые приготовлены без мяса или на диетическом мясе, можно есть часто, не боясь никаких последствий.

Она отметила, что грибные супы больше полезны в виде пюре. Также можно смело есть рыбные супы.