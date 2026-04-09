Диетолог Разаренова объяснила, как снизить калорийность кулича

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, как сделать пасхальный кулич менее калорийным без вреда для вкуса. Она рекомендовала уменьшить сахар и частично заменить муку и масло.

Пасхальный кулич традиционно готовят из белой муки, сливочного масла и сахара, что делает его калорийным десертом. Людям с лишним весом и метаболическими нарушениями эксперт советует скорректировать рецепт.

«Первое, это, конечно, можно уменьшить количество сахара. Если мы выпекаем кулич самостоятельно дома, то в большинстве домашних рецептов количество сахара можно сократить примерно там на 20-30%. Структура теста от этого не пострадает. Но не будет таким сладким, потому что очень сладкий кулич — это скорее привычка, чем технологическая необходимость», — уверена Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

Часть белой муки врач рекомендовала заменить цельнозерновой или спельтовой — примерно на треть. Это повысит содержание волокон. Также можно сократить количество масла и заменить его густым йогуртом или мягким творогом. Подойдут творожные варианты кулича с продуктом жирностью 5–9%.

«Изюм, цукаты, шоколад, глазурь, сахарная посыпка — все это в сумме дает много сахара и калорий. Более удачный вариант — это умеренное количество сухофруктов, орехов, цедры. Варианты добавления корицы, ванили, кардамона тоже будут обогащать вкус, но не перегружать кулич сахаром», — объяснила диетолог.

По словам эксперта, даже более легкий кулич остается десертом. Оптимальная порция — 100–150 граммов за один раз.

