Диетолог: растительное молоко не может стать альтернативой коровьему

Диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой «Вечерняя Москва» рассказала о пользе и вреде набирающего все большую популярность растительного и соевого молока как альтернативы коровьему.

Молоко от коровы может спровоцировать у человека различные аллергии и негативную реакцию иммунной системы, поэтому люди часто выбирают заменители.

«Растительное молоко содержит белки, которые приближены к полноценным в сое. Также по соотношению микро- и макроэлементов соевое молоко более похоже на коровье. Однако важно понимать, что это выжимка из растительного продукта, из которого сделан напиток. Поэтому называть его молоком нельзя», — сказала журналистам врач.

Однако при производстве растительного молока используют фосфаты и стабилизаторы. Полной заменой коровьему оно стать не может, лучше их совмещать.

Ранее сообщалось, что добавление молока в кофе снижают пользу напитка и уменьшает количество антиоксидантов.