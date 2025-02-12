Диетолог рассказала россиянам о пельменной диете

Известный российский диетолог Марият Мухина рассказала о набирающей популярность пельменной диете и объяснила, насколько она эффективна и опасна, сообщает «Инфо24» .

По ее словам, эта диета привлекла внимание россиян, поскольку пельмени являются для них популярным и привычным блюдом.

Основная идея диеты заключается в употреблении исключительно пельменей на протяжении определенного периода — как правило, одной недели, но некоторые решаются провести так месяц. Вопрос, можно ли безопасно похудеть на такой диете, остается спорным, отметила Мухина.

Одним из главных рисков пельменной диеты является вероятность недополучения необходимых организму веществ, поскольку этот продукт в основном состоит из муки, мяса и воды, что приводит к недостатку клетчатки, витаминов (особенно B и C) и микроэлементов, предостерегла эксперт.

По словам Мухиной, в этих изделиях недостаточно клетчатки, важной для нормальной работы пищеварительной системы. Фарш содержит лук и чеснок, но этого не хватает, так как нужно 30-50 г клетчатки в день, что требует 600 г овощей или фруктов. Уже на второй-третий день могут возникнуть запоры.

Также пельмени с жирным мясом и соусами изобилуют калориями, что делает похудение крайне сложным, добавила специалист.

Более того, недостаток разнообразия в рационе может создать как физический, так и психологический дискомфорт. Это, в свою очередь, увеличивает риск срыва и возвращения к старым привычкам, что может привести к возврату сброшенного веса или его увеличению, рассказала Мухина.

Тем не менее, она признала, что потеря веса возможна даже на пельменной диете при ограничении калорий, однако это в целом нездоровый подход. Он подразумевает строгий контроль порций при постоянном чувстве голода. Хотя такая методика может обеспечить краткосрочное снижение веса за счет дефицита калорий, она не улучшит здоровье. Однообразное питание может негативно сказаться на липидном спектре крови, вызвать повышение холестерина и привести к атеросклерозу и другим сосудистым проблемам, объяснила диетолог.

По словам Мухиной, если задача состоит в краткосрочном снижении веса любой ценой, можно рассмотреть пельменную диету, но для общего здоровья и долгосрочных результатов лучше подойти к выбору сбалансированного и разнообразного питания.

«Другими словами: чисто теоретически похудеть на пельменях можно, но практически я такого человека не видела и такую диету никому бы не порекомендовала. Рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом перед началом любых диет, чтобы избежать возможных рисков для здоровья», — заключила эксперт.