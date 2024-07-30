Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в пожилом возрасте

Врач Соломатина советовала людям старше 50 лет не налегать на сладкое и алкоголь

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что людям старше 50 лет не стоит злоупотреблять некоторыми продуктами, а другими нельзя увлекаться и в молодости. По ее словам, речь идет о жирной и сладкой пище, алкоголе и чрезмерной соленой еде, сообщает «Вечерняя Москва».

Указанные продукты негативно влияют на давление. Также людям в возрасте лучше отказаться от всего, что содержит мочевую кислоту и обилие белка, поскольку такая еда дает дополнительную нагрузку на печень и почки, а иногда вызывает проблемы с пищеварением.

«Если человек уже в зрелом возрасте задумывается об изменении своего рациона, стоит исключить алкоголь и сладкие газировки, соки и компоты с большим содержанием сахара», — уточнила Соломатина.

По словам врача, для пожилых людей опасны трансжиры, которые есть в беляшах, пончиках и других мучных изделиях. Продукты с высоким содержанием белка перевариваются плохо, хотя его и можно получать из диетических рыбы, курицы и молочных продуктов.