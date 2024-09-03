Диетолог рассказала об опасных последствиях употребления соленых маслин и оливок
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Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что оливки и маслины считаются полезными для здоровья. Однако, по ее словам, в некоторых случаях они могут нанести вред, сообщает «Узнай.ру».
Медик рассказала, что плоды масличного оливкового дерева содержат омега-9 жирные кислоты, которые влияют на снижение уровня плохого холестерина и на поддержание здорового обмена веществ.
Специалист посоветовала выбирать несоленые или слабосоленые оливки и маслины, так как избыток соли может стать причиной повышенного артериального давления и развития рака желудка.
«Но сразу оговорюсь, что должна быть предрасположенность к возникновению опухоли, например, наличие повреждений в органе», — обратила внимание эксперт.
Врач добавила, что избыточное потребление хлорида натрия негативно сказывается на людях, которые страдают заболеваниями щитовидной железы, почек и имеют склонность к образованию отеков.