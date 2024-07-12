Диетолог рассказала о пользе хумуса для фигуры
Диетолог и гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что традиционное дальневосточное блюдо хумус очень высококалорийно и отлично подходит для небольших перекусов. Особенно оно полезно тем, кто желает похудеть, сообщает Общественная Служба Новостей.
Эксперт также рассказала об исследовании американских ученых, которые в 2020 году изучили влияние хумуса на чувство голода и гипогликемический индекс. Около 40 испытуемых поделили на три группы и попросили перекусить хумусом с крендельками, просто отдельно попробовать мюсли и не есть ничего.
По итогам опытов участники, питавшиеся хумусом, перекусывали вдвое реже тех, кто голодал.
Дианова отметила, что хумус значительно снижает чувство голода и желание есть.
«Обязательно нужно добавлять к хумусу не крендельки, а любимые свежие овощи: сельдерей, морковь, огурцы и так далее. Их даже резать не надо, сидишь, хрустишь», — посоветовала эксперт.
Хумус также полезен для людей, страдающих от лишнего веса и диабета.