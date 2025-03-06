Диетолог рассказала, какие сладости можно есть даже на диете

Диетолог Атаманова: полный отказ от сладкого во время диеты — не лучшее решение

Диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова рассказала, что полный отказ от сладкого во время диеты — не лучшее решение, так как это может спровоцировать срыв. По ее словам, можно отдавать предпочтение небольшим порциям сладостей, не превышающим 150 ккал, сообщает Газета.ru .

«К таким сладостям можно отнести, например, маленькую шоколадку „Аленка“, в которой всего 110 ккал. Также в список можно добавить Kinder Maxi (115 ккал), MilkyWay (146 ккал), Kinder Pingui (135 ккал), Kinder Paradiso (140 ккал), небольшие вафельные трубочки (130 ккал) и сырок творожный Ростагрокомплекс „Суфле“ (150 ккал)», — поделилась врач.

По ее словам, важно приобретать такие сладости в малых количествах и наслаждаться ими не спеша.

Атаманова отметила, что когда размер порции сладкого большой, контролировать его потребление становится гораздо труднее.

При этом, по ее словам, исключать лакомства совсем не стоит. Пищевые ограничения иногда приводят к неконтролируемому желанию есть сладкое в больших количествах. Это связано с тем, что чувство голода или невкусная диетическая пища вынуждают искать удовольствие в сладостях, компенсируя недостаток положительных эмоций.

Если же не удается ограничиться небольшим количеством сладкого и происходит переедание, это может указывать на психологические проблемы. В таком случае необходимо найти другие способы расслабления, такие как спорт или хобби, чтобы не «заедать» стресс, заключила специалист.