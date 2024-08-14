Диетолог рассказала, как с помощью меда лечат депрессию

Мед может обладать терапевтическими эффектами на депрессию и другие психологические проблемы, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Мед давно известен своими полезными свойствами для организма, включая его потенциальное применение в лечении психологических заболеваний. Во-первых, пищевые компоненты, содержащиеся в меде, включая полифенолы, могут оказывать положительное воздействие на психическое здоровье. Один из обзоров подчеркивает, что мед может обладать терапевтическими эффектами на депрессию и другие психологические проблемы», — сказала Джутова.

Она добавила, что это может быть связано с антистрессовыми свойствами меда, а также его способностью повысить уровень серотонина в мозге.

«Во-вторых, мед также известен своими нейропротекторными и нейроуспокаивающими свойствами. Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в меде, играют важную роль в защите от различных неврологических расстройств, включая депрессию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона», — рассказала диетолог.

Джутова резюмировала, что, таким образом, мед может оказывать благотворное влияние на психологическое здоровье.

«Но, несмотря на обнадеживающие результаты, требуются дальнейшие клинические исследования для более четкого понимания механизмов, лежащих в основе этих потенциальных положительных влияний на психологическое состояние пациентов», — заключила она.

В первый день Успенского поста — 14 августа — православные христиане отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. С того времени как Сын Божий освятил крест своими страданиями, он стал обладать чудодейственной силой. Праздник зародился еще в 9 веке. В этот день в православных храмах выносят Крест и поклоняются ему.