Диетолог рассказала, как правильно питаться во время Рамадана

Мусульманам во время Рамадана нужно соблюдать сбалансированный рацион, избегать сладостей, начинать ифтар (вечерний прием пищи) с воды и фиников, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

28 февраля с заходом солнца начинается священный месяц для мусульман Рамадан. В это время верующим нужно соблюдать строгий пост. Первый день Рамадана начнется 1 марта, а последний завершится вечером 29 марта.

«Планируйте сбалансированный завтрак: включайте сложные углеводы, например, овсянку, хлеб из цельного зерна, белки — яйца, нежирное мясо, молочные продукты и много овощей. Эти продукты дают энергию на более длительный срок и помогают избежать резких колебаний уровня сахара в крови», — сказала Джутова.

Она порекомендовала избегать сладостей, так как сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, а затем вызывает его резкое падение. Это может привести к усталости и голоду.

«Начинайте ифтар с воды и фиников. Финики обеспечивают быстрые углеводы и повышают уровень энергии. Также важно выпить достаточное количество воды для восстановления водного баланса», — рассказала диетолог.

Джутова отметила, что для сбалансированного ужина необходимо включать в рацион мясо, рыбу, бобовые, а также овощи и здоровые жиры, такие как орехи и оливковое масло. Все это обеспечит организм необходимыми питательными веществами. Также следует избегать жареной и тяжелой пищи — она может вызвать дискомфорт и замедлить пищеварение.