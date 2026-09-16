На выборах в Подмосковье можно проголосовать на дому

С 18 по 20 сентября жители Подмосковья будут выбирать депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Подмосковье созданы все условия, чтобы сделать голосование удобным. Доступны как традиционный способ с помощью бумажного бюллетеня на избирательном участке, так и дистанционное электронное голосование. Жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, будет доступен надомный формат голосования, напомнил депутат Мособлдумы от «Единой России», председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По его словам, приоритетная задача здесь — обеспечить равные избирательные права для каждого жителя Подмосковья, независимо от жизненных обстоятельств.

«Надомное голосование предусмотрено для маломобильных граждан, пенсионеров, многодетных, а также тех, кто болен или вынужден неотлучно ухаживать за родственниками. Если человек не может покинуть дом по уважительной причине, члены участковой избирательной комиссии вместе с общественными наблюдателями доставят опечатанный переносной ящик и бюллетени прямо в квартиру. Это гарантирует конфиденциальность и легитимность голосования», — подчеркнул Андрей Голубев.

Процедура надомного голосования устроена максимально просто и доступно для жителей. Избирателю нужно подать заявление в свою участковую комиссию — письменно или по телефону, самостоятельно либо через родственников и соцработников. Заявки принимаются вплоть до середины заключительного дня голосования, 20 сентября. После согласования времени в один из дней выборов к избирателю придут члены комиссии вместе с общественными наблюдателями.

Голосующий должен предъявить паспорт. Затем он получает бюллетень, чтобы заполнить его в условиях, исключающих наблюдение за его выбором. И лично опускает документ в специальный переносной ящик.

Растет в регионе и популярность онлайн-голосования. Если на выборах в 2023 году такой способ волеизъявления выбрали около 450 тысяч жителей Подмосковья, то в этом году уже около 600 тысяч человек зарегистрировались в системе ДЭГ — это примерно 9% от общего числа избирателей региона.

Прозрачность выборов в Подмосковье будут обеспечивать тысячи наблюдателей. Из них около 4 тысяч — от «Единой России». Это люди разных профессий и возраста: представители образования и культуры, бизнеса, общественных и добровольческих организаций. В течение августа все наблюдатели прошли обучение юридическим аспектам работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.