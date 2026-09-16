Ефимов: школа на 775 мест в Очаково-Матвеевском готова более чем на 75%

В столичном районе Очаково-Матвеевское строят школу на 775 мест. Объект в составе современной жилой застройки появится по адресу: Очаковское шоссе, з/у 11Б, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Очаковском шоссе продолжается строительство школы для 775 учеников 1–11-х классов. Специалисты ведут в здании фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируют инженерное оборудование. Возведение объекта завершено более чем на 75%. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу. Внутри оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что учебные кабинеты разделят на два отдельных блока — для старших и средних, а также для младших классов, благодаря чему потоки не будут пересекаться.

Архитектурный облик школы гармонично объединяет две функциональные зоны. Со стороны бульвара на фасаде появился барельеф с волчонком, удачно вписавшийся в облик здания. Этот акцент получился интересным и запоминающимся, при этом он не выбивается из общей композиции фасада.

Учебный блок оформят в светлых тонах и облицуют бетонной плиткой, имитирующей кирпичную кладку. Выразительности и современного облика фасадам добавят панели из брашированного алюминия. Досуговый центр выполнят в основном из стекла — алюминиевые витражные системы с металлическими вставками создадут ощущение легкости и открытости, усилив контраст архитектурных решений.

Отдельное внимание уделят спортивной инфраструктуре: в школе оборудуют два трансформируемых спортзала. Кроме того, для учеников предусмотрят общедоступные зоны — медиатеку и помещения для дополнительного образования.

Прилегающую территорию площадью 1,6 га комплексно благоустроят: высадят 16 деревьев и более 500 кустарников, среди которых сосны, клены, гортензии, сирень и туи. Рядом со школой появятся зоны для общешкольных мероприятий, тихого отдыха, подвижных игр для разных возрастных групп и занятий на свежем воздухе. Также обустроят прыжковую яму с разбегом, круговую беговую дорожку, спортивную площадку для мини-футбола и баскетбола. Проектом предусмотрены учебно-опытная площадка и место для хранения велосипедов и самокатов.

Со старта работ в августе 2024 года объект проверяет Мосгосстройнадзор.

«Социальный объект возводится на земельном участке площадью более 1,6 га. Инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели уже девятую выездную проверку, в ходе которой оценили качество выполненного объема конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации, а также утвержденному архитектурно-градостроительному решению», — пояснили в Мосгосстройнадзоре.

Девелопером проекта является «ПИК».

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