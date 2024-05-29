Диетолог рассказала, что грозит при неправильном питании

Большинство самых опасных заболеваний являются алиментарно-зависимыми, то есть развиваются из-за неправильного питания у предрасположенных людей. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

В среду отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Этот праздник был учрежден в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов (ВОГ) в 1958 году. Гастроэнтерологи всего мира призвали общество обратить внимание на проблемы с пищеварением у людей.

К алиментарно-зависимым заболеваниям относятся ожирение, сахарный диабет 2 типа, большинство сердечно-сосудистых заболеваний, болезни желудочно-кишечного тракта, аллергические болезни и даже некоторые онкологические заболевания.

Эти заболевания значительно снижают качество и продолжительность жизни, а некоторые являются непосредственной причиной смертности населения. Поэтому здоровое питание может кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Что представляет собой здоровое питание? По сути, его основой можно считать средиземноморскую диету. Это достаточное употребление овощей и фруктов (в день взрослому человеку необходимо съедать их не менее 500 г), зелени, орехов, бобовых, ягод. Постные мясо и птица, жирная рыба, чем разнообразнее, тем лучше, морепродукты. Растительное масло в умеренном количестве. Цельнозерновые злаки в виде полезных сортов хлеба, гарниров. Молочные продукты (если вы их переносите) — не менее 2-3 порций в день», — сказала врач.

Кроме того, в понятие здорового питания входят ферментированные продукты, в том числе квашеная капуста и другие овощи, ферментированные бобы и т. д.

Вредная диета

Здоровому питанию противопоставляется так называемая западная, или вестернизированная диета. Это то, чем питается в настоящее время большинство населения, и то, что приводит к болезням и сокращает продолжительность жизни.

«Продукты западной диеты содержат много жира, соли и сахара и быстро приводят к развитию ожирения, диабета, артериальной гипертензии и атеросклероза. В первую очередь это продукты пищевой индустрии: фастфуд, особенно в сочетании со сладкими напитками, продукты из ресторанов быстрого питания, полуфабрикаты, блюда и продукты мясной гастрономии (колбасы, сосиски, копченое, запеченное мясо и рыба, пельмени и т. д.), джанкфуд (чипсы, сухарики и т. д.), любая готовая еда, промышленные кондитерские изделия. Сюда же относятся любые сладкие напитки, не только сладкие газировки», — добавила Михалева.

Туда же относятся и сладкие молочные продукты (йогурты, коктейли), растительное «молоко», в которое часто добавляют сахар, промышленные напитки в виде чаев — содержат такое же количество сахара, как и сладкая газировка, энергетиков, соков, кофе с сиропом, который многие часто покупают по дороге на работу.

Все перечисленные продукты и приводят к алиментарно-зависимым заболеваниям. Здоровое же питание — это залог здорового настоящего и будущего, высокого качества жизни, хорошего самочувствия и настроения.