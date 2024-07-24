Диетолог рассказал, чем полезны маслины и оливки

Диетолог Гинзбург: маслины и оливки — один и тот же продукт

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл несколько секретов, связанных с оливками и маслинами. По его словам, это один и тот же продукт, только разного цвета, и по составу оливки и маслины практически не отличаются.

Эти плоды содержат множество витаминов и полезных микро- и макроэлементов, а также природные антиоксиданты.

«Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств», — отметил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

По его словам, такое масло также насыщено омега-9, снижающим риск различных воспалений и развития сосудистых заболеваний.

Оливки и маслины обычно продают только в маринованном виде, поэтому они содержат много соли, в связи с чем следует избегать их чрезмерного употребления. В большом количестве эти продукты могут привести к развитию гипертонии и негативному воздействию на сосудистую стенку, указал диетолог.