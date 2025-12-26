Диетолог предупредила о рисках для здоровья при чрезмерном употреблении мандаринов

Доцент кафедры диетологии университета «РОСБИОТЕХ» Анастасия Лебедева сообщила, что чрезмерное употребление мандаринов может привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем, сообщает RT .

Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии университета «РОСБИОТЕХ», рассказала, что злоупотребление мандаринами может вызвать расстройства пищеварения, аллергии, набор веса и проблемы с зубами. По ее словам, избыток витамина C и клетчатки способен привести к образованию камней в почках.

Эксперт отметила, что мандарины содержат сахар, воду и микроэлементы, но не обеспечивают организм достаточным количеством белка, жиров, витаминов группы B, железа и кальция. Недостаток этих веществ может привести к слабости мышц, снижению иммунитета, быстрой утомляемости, анемии и проблемам с концентрацией.

Лебедева подчеркнула, что большое количество фруктов создает нагрузку на пищеварительную систему и поджелудочную железу из-за высокого содержания сахаров и кислот.

«Возможны боли в желудке, диарея или расстройства стула. В долгосрочной перспективе такое питание может спровоцировать дисбаланс микрофлоры кишечника, что тоже негативно сказывается на иммунитете и обмене веществ. Мандарины лучше есть в качестве десерта после основного приема пищи, при этом соблюдая дневную норму — не более трех-четырех для взрослого человека и не более одного-двух для ребенка. Такой подход позволит сохранить иммунитет, энергию и общее здоровье без риска дефицита необходимых веществ», — заключила Лебедева.

