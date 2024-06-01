Диетолог предупредила, что в жару не стоит есть некоторую популярную пищу

Диетолог Редина: в жару нужно отказаться от тяжелой и жирной пищи

Диетолог Ольга Редина рассказала, что в жаркое время врачи рекомендуют не есть жареное, жирное и копченое мясо. Также в жару следует отказаться от тяжелой пищи, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, при знойной погоде не стоит кушать в том числе колбасы, котлеты и блюда из свинины. Стоит помнить, что тяжелая пища долго переваривается в животе, а организм затрачивает на этот процесс обилие энергии.

«Эти продукты могут быстро испортится на жаре, в них заведутся бактерии, что приведет к отравлению», — добавила Редина.

Диетолог обратила внимание, что в жаркую погоду необходимо соблюдать питьевой режим и употреблять не менее 2 литров жидкости в день.

Не следует пить холодные или газированные напитки, лучше — теплый зеленый чай или воду с лимоном, мятой или имбирем.