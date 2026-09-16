Диетолог предупредил об опасности уколов для похудения

Диетолог Антон Поляков рассказал, что препараты для снижения веса могут нарушить работу пищеварения, повысить риск камней в желчном пузыре и повторного набора веса после отмены, сообщает aif.ru .

Препараты, которые используют для похудения, первоначально разработали для людей с сахарным диабетом. Они снижают уровень сахара в крови и стабилизируют гликемический профиль.

«Подобные препараты, которые есть на отечественном и зарубежных ранках, изначально разрабатывались для людей с сахарным диабетом. Их основная цель была — снизить уровень сахара в крови, стабилизировать гликемический профиль и, соответственно, снизить риски, которые возникают на фоне высоких сахаров. Уже позже эти препараты начали использовать для снижения веса», — пояснил диетолог Антон Поляков.

Он отметил, что лекарства замедляют опорожнение желудка: сытость длится дольше, но может нарушиться пищеварение. Также страдает функция желчного пузыря, что повышает риск образования камней.

«Насыщение после этих препаратов достигается в первую очередь за счет того, что замедляется процесс опорожнения желудка, пища дольше там находится. С одной стороны, это долгое ощущение сытости, но с другой стороны — это нарушение работы пищеварения. Нарушается функция желчного пузыря, что в дальнейшем чревато появлением камней в желчном пузыре. Также нарушается углеводный обмен. То есть при отмене этого препарата есть высокая вероятность, что сахар наоборот будет подниматься выше оптимальных значений. Соответственно, повышаются риски набора веса при отмене данного препарата», — добавил специалист.

По словам диетолога, после отмены таких препаратов человек может вновь набрать вес. Поэтому пользователям приходится либо продолжать терапию постоянно, либо сталкиваться с этим риском.

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